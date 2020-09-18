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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بعد السخرية.. محافظ المنوفية يأمر بإزالة مجسم الأهرامات بمدخل شبين

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 08:10 م
مجسم الأهرامات
مجسم الأهرامات
ولاء القاضى
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قالت هناء سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، إن اللواء إبراهيم أبوليمون كلفها بإزالة مجسم الثلاث أهرامات المتواجدة بمدخل قرية البتانون، بعد فهم خاطئ من جانب البعض، أن هذا المجسم يسيء لأهرامات الجيزة العظيمة، مضيفة أنه كان تبرع بالكامل من مواطن، مساهمة منه في تجميل هذه المنطقة التي كانت تحتوي على كميات كبيرة من القمامة.

وأكدت في تصريحات لـ"الدستور"، أن المجسم والمسلة بالكامل تبرع ومساهمات من الأهالي، ولا دخل لميزانية الدولة أو ميزانية الوحدة المحلية بها، وأن الأهالي قاموا بتقديم عدة مساهمات مجتمعية، للوحدات المحلية بمركز شبين الكوم، عندما وجدوا أن هناك إدارة جيدة وتعمل لإزالة كافة المعوقات المتواجدة، ويدها بيد المجتمع المدني.

وكانت حالة من السخرية قد سادت بين أهالى قرية البتانون، التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بعد رفع الستار عن أعمال التجميل التي تتم بمدخل القرية على الحدود مع قرية الكوم الأخضر.

وتم تنفيذ تلك الأهرامات لإضفاء نوع من اللمسات الفنية والجمالية للقرية، منذ أيام، وانتظر أهالي القرية ماذا ستسفر عنه أعمال التجديد، إلا أن فوجئوا بإقامة 3 نماذج مشوهة للأهرامات بأحجام صغيرة وإلى جوارها تمثال لأسد يعتقد أنه أبوالهول، وكذلك لمسلة فرعونية.

وما أن ظهرت أعمال التجميل إلى النور وتناقلتها جروبات وصفحات السوشيال ميديا، وسادت حالة جدل كبيرة بين الشباب موجهين سيل من النقد للمسئولين عن الوحدة المحلية ومجلس المدينة، المشرفين على التجميل والتطوير في القرية، حيث أظهرت الصور التي تم تداولها البناء بالطوب الأحمر والأسمنت، ثم طلائها باللون الأبيض، وأخيرًا اللون الأصفر.
بعد السخرية.. محافظ المنوفية يأمر بإزالة مجسم الأهرامات بمدخل شبين
بعد السخرية.. محافظ المنوفية يأمر بإزالة مجسم الأهرامات بمدخل شبين

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