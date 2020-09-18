اندلاع اشتباكات بين فلسطينيين وإسرائيليين إثر زرع أشجار الزيتون

اندلعت اشتباكات بين فلسطينيين مع مستوطنين وجنود إسرائيليين، أثناء محاولتهم زرع أشجار الزيتون جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".وأطلق جنود الاحتلال الغاز المسيل للدموع، وحاولوا الفصل بين المتظاهرين والمستوطنين الإسرائيليين، وشوهد أحدهم وهو يدفع أحد أعضاء الصحافة.يشار إلى أنه تندلع الاشتباكات بشكل متكرر بين سكان عصيرة القبلية ومستوطنة يتسهار الإسرائيلية المجاورة.