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الجمعة 18 سبتمبر 2020 الموافق 01 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المصرية للاتصالات» تتقدم على حزمة من الحيزات الترددية الجديدة

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 07:51 م
المصرية للاتصالات
المصرية للاتصالات
أ ش أ
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أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، عن تقدمها بعرض مالي وفني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للحصول على حزمة جديدة في الحيز الترددي (2600 ميجا هرتز) بتقنية TDD بنظام حق الانتفاع لمدة 10 سنوات، وفي انتظار عملية البت والاعتماد من قبل جهاز تنظيم الاتصالات.

وذكرت الشركة، في بيان اليوم الجمعة، أن هذا يأتي في إطار سعي الشركة الدائم لتحسين جودة الخدمات المقدمة وزيادة الاعتماد على الشبكة الخاصة بالمصرية للاتصالات من خلال ضخ استثمارات جديدة في الحيزات الترددية المخصصة، بما يساهم في تقديم أعلى مستوى من جودة الخدمات للعملاء.

وأكدت الشركة أنها تسعى بشكل مستمر لتطبيق الحلول التقنية المتطورة لتحديث شبكتها وبنيتها التحتية للارتقاء بمستوى الخدمة، والوصول إلى أعلى مستوى لرضا عملائها وتلبية طموحاتهم وتطلعاتهم من خدمات الاتصالات، وبما يتماشى مع استراتيجية الشركة وتطورها من مُقدِم خدمات الاتصالات المتكامل إلى أفضل مُقدِم لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر.

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