18 وفاة و750 إصابة جديدة بكورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، تسجيل 18 وفاة و750 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، وهي أكبر حصيلة على أساس يومي على مستوى الإصابات والوفيات منذ تفشي الفيروس في لبنان.وأوضحت وزارة الصحة العامة،​ في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 281، بينما الإصابات وصلت إلى 27518 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.