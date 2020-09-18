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الجمعة 18 سبتمبر 2020 الموافق 01 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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وائل غنيم: البلد مستهدفة.. ولو سقطت مش هنعرف نقومها تاني
الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 06:35 م
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أكد الناشط وائل غنيم، أن أي شخص يتم تمويله من قطر "خائن" وجاسوس.
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