رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 18 سبتمبر 2020 الموافق 01 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

3 أهرامات أسمنتية وأسد صغير.. مدخل جديد لقرية في المنوفية يثير السخرية

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 09:35 م
أهرامات أسمنتية وأسد
أهرامات أسمنتية وأسد صغير
ولاء القاضى
طباعة
سادت حالة من السخرية والتهكم بين أهالى قرية البتانون، التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، عقب رفع الستار عن أعمال التجميل التي تتم بمدخل القرية على الحدود مع قرية الكوم الأخضر.

وكان من المفترض تنفيذ تلك الأهرامات لإضفاء نوع من اللمسات الفنية والجمالية للقرية، منذ أيام، وانتظر أهالي القرية ما ستسفر عنه أعمال التجديد، إلا أنهم فوجئوا بإقامة 3 نماذج مشوهة للأهرامات بأحجام صغيرة وإلى جوارها تمثال لأسد يعتقد أنه أبو الهول، وكذلك لمسلة فرعونية.

وما أن ظهرت أعمال التجميل إلى النور وتناقلتها جروبات وصفحات السوشيال ميديا، وسادت حالة جدل كبيرة بين الشباب موجهين سيلا من النقد والتهكم للمسئولين عن الوحدة المحلية ومجلس المدينة، والمشرفين على التجميل والتطوير في القرية، حيث أظهرت الصور التي تم تداولها البناء بالطوب الأحمر والأسمنت، ثم طلاؤها باللون الأبيض.

وشهدت صفحات قرية البتانون كتابات ساخرة عن الواقعة حيث كتب المواطن أحمد قشطة منشورا جاء فيه" الله إيه الجمال والإنجازات والعظمة دي، الأهرامات في شوارع المنوفية، ياريت بقا مجلس المدينة يعمل لنا حديقة حيوان صغيرة كده على أي جنب، علشان بقى نقرب المسافات نفسح الأولاد ويا بخت سواقين الخط سهلوا عليكم حاسب يا سطا معاك الأهرامات ومعاك حديقة الحيوان حاجه حزن".

فيما قال عبد العظيم شكري قائلًا "إيه الجمال ده، ده الجيزة مش البتانون"، وعلق آخر "الناس دول عباقرة المفروض ما يعيشوش وسطنا، وياترى التكلفة كام وحتروح فين، وتابع حسام هاشم قائلا خوازيق البتانون".

من جانبها قالت هناء عقيلة رئيس مركز ومدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية لـ"الدستور"، إن الوحدة المحلية لم تشترك في هذا العمل وإنما تم القيام به بالجهود الذاتية من قبل عدد من أبناء القرية ولم يتم التدخل فيه من قريب أو بعيد من قبل المجلس، موجهة انتقادا لمن يروج تلك الصور قائلة "أين كنتم عندما كان هذا المكان مقلبا للقمامة".

وأضافت رئيس مدينة شبين الكوم، أن المكان نموذج مصغر لأماكن أثرية في مصر مثل المسلة الفرعونية، مؤكدة أن لم يتم الإنتهاء مدخل القرية بشكل نهائي حتى الآن، موضحة أن الهدف هو الحفاظ علي الشكل الجمالي للقرية خاصة وأنها أكبر قري المحافظة علي الإطلاق.
3 أهرامات أسمنتية وأسد صغير.. مدخل جديد لقرية في المنوفية يثير السخرية
3 أهرامات أسمنتية وأسد صغير.. مدخل جديد لقرية في المنوفية يثير السخرية
3 أهرامات أسمنتية وأسد صغير.. مدخل جديد لقرية في المنوفية يثير السخرية
3 أهرامات أسمنتية وأسد صغير.. مدخل جديد لقرية في المنوفية يثير السخرية
3 أهرامات أسمنتية وأسد صغير.. مدخل جديد لقرية في المنوفية يثير السخرية
3 أهرامات أسمنتية وأسد صغير.. مدخل جديد لقرية في المنوفية يثير السخرية

موضوعات متعلقة

طرق تخزين وتصنيع البلح والتمور في الوادي الجديد (فيديو)

«القومية للزلازل»: الهزة بقوة 5.8 ريختر وعمق 40 كيلو وشعر بها سكان 3 محافظات

اللقاح نزل فى صيدلية بطنطا

محمد صلاح يتعرض لحادث سير في إنجلترا

الصور

image description

وفد «البيئة» يعاين محطة وسيطة بمنظومة المخلفات الصلبة فى أسيوط

image description

محافظة أسيوط تعلن عن دورات تدريبية مهنية لتأهيل الشباب لسوق العمل

image description

العرض الختامي لمسرحية سيد درويش بحضور حلمي بكر

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

الأكثر قراءة

نص «إيميل» كارتيرون لنادي الزمالك لدفع الشرط الجزائي

أبديا الندم.. النائب العام يأمر بإخلاء سبيل «أحمد وزينب»

زلزال يهز الإسكندرية والسواحل الشمالية

انتصار مصرى جديد بالأمم المتحدة: انتخاب وفاء بسيم فى لجنة حقوق الإنسان

إنفوجراف

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

أيام زمان

مقال عمره 33 عامًا يكشف ادعاءات أنيس منصور بخصوص «العقاد»

«أحيانا أضطر للخروج عن حدود الأدب».. كواليس من حياة عبلة كامل

«طبعت أول رواية على دفتر إيصالات وفشلت في التمثيل».. اعترافات يوسف إدريس

«كيد النسا».. سر مقلب أسمهان وتحية كاريوكا فى أحمد سالم لطلب الطلاق

نجم الساعة

حميد الشاعرى: «أنا بابا» يرضى «جمهور الثمانينيات» والأجيال الجديدة

منوعات

موعد إعادة برنامج معكم منى الشاذلي

دعاء للمتوفى يوم الجمعة

«اللهم ثبت رجاءك في قلبي».. دعاء يوم الجمعة

الفلبين تراجع استخدام اختبارات الأمصال المضادة السريعة

مقالات الرأي
ماجد حبته
حليف رئيسى خارج الناتو!
د.كريمة الحفناوى
أثر وباء «كورونا» على العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد سيد طنطاوى.. عالِم دين معتدل
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «4»
المزيد

الثقافة

مصطفي نصر: صبية الإخوان قنبلة موقوتة

أحمد شبلول: نجيب محفوظ رفض زيارة «البنا» ولم يرحب بمناقشة «قطب»

ريم بسيوني توقع «ثلاثية المماليك» بمكتبة ديوان (فيديو)

صدور الجزء الثاني من كتاب «تأملات بين العلم والدين»