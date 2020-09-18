النمسا وسويسرا تبحثان مواجهة تطورات جائحة كورونا

بحث المستشار النمساوي سباستيان كورتس، اليوم الجمعة، مع الرئيسة السويسرية سيمونيتا سوماروجا في العاصمة الإدارية السويسرية برن، سبل تعزيز التعاون بين البلدين لمواجهة جائحة فيروس "كورونا" المستجد.وشدد كورتس، خلال اللقاء، على ضرورة عدم إغلاق الحدود بين البلدين؛ بسبب عودة ارتفاع الإصابات الجديدة بالفيروس في أغلب دول أوروبا.وأشار كورتس، في تصريحات اليوم، إلى أنه وجد تفهما واسعا من المسئولين في سويسرا بشأن دعم العلاقات الثنائية وبقاء منطقة بحيرة "كونستانس" مفتوحة للتنقل سواء للنمساويين أو السويسريين، موضحا أنه اتفق مع رئيسة سويسرا على ضرورة التعاون في محاربة جائحة "كورونا".رافق كورتس في زيارته إلى سويسرا ماركوس فالنر حاكم ولاية "فورالبرج" النمساوية القريبة من الحدود السويسرية.