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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

هكذا قتلناها.. فيديو تمثيلي لطريقة خنق سيدة بالطالبية

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 07:56 م
العقار
العقار
إسلام قورة
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حصلت "الدستور" على فيديو يظهر فيه "حارس العقار وشقيقته وصديقه" المتهمين بقتل ربة منزل مصرية وتحمل جنسية عربية، يوم الجمعة الماضى، بهدف سرقتها، أثناء خروجهم من العقار مسرح الجريمة بعد تمثيل تفاصيل الواقعة.

وأشارت تحريات فريق البحث بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة إلى أن المجني عليها متزوجة من إماراتي الجنسية، وتقيم برفقته وأبنائها بدولة الإمارات، وعادت لمصر منذ فترة قريبة برفقة شقيقتها وأسرتها وتقيم في الشقة مسرح الجريمة بمفردها وشقيقتها تقيم في الشقة التي تعلوها.

وكشفت معاينة فريق البحث لمسرح الجريمة تحت قيادة اللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية عن سلامة منافذ الشقة ما يفيد مشروعية دخول الجاني ومعرفة القتيلة بهويته، وتبين تركيب المجني عليها كاميرات مراقبة داخل شقتها إلا أن جهاز DVR الخاص بالتسجيل في الكاميرا عثر عليه فارغا.

وتبين أن المجني عليها مصابة إصابة خفيفة ورجحت المناظرة الأولية تعرضها للخنق حيث كانت مكبلة اليدين والقدمين بحبال، وتواصل قوات الأمن فحص خلافات وعلاقات المجني عليها والمترددين على العقار في وقت معاصر لوقوع الجريمة وفحص كاميرات المراقبة في الشارع محل العقار.

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