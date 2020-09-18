أمريكا تمدد قيود السفر مع كندا والمكسيك حتى 21 أكتوبر المقبل

أعلن مفوّض وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بالإنابة مارك مورجن، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ستمدد قيود السفر على الحدود المشتركة لها مع كندا والمكسيك حتى يوم 21 أكتوبر المقبل.وأوضح مورجان - في تغريدة على "تويتر"، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن "القيود المفروضة على التنقل غير الضروري في المنافذ الحدودية البرية تم تمديدها حتى 21 أكتوبر، وذلك ضمن إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)".وكان أول القيود المرتبطة بالتنقل والسفر قد وضعته الولايات المتحدة في مارس الماضي.