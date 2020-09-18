رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 18 سبتمبر 2020 الموافق 01 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الطفل الفائز بالمركز الثاني من نادى القصة بالصين: أكتب منذ ابتدائي.. وأقرأ لطه حسين (حوار)

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:15 م
الطفل عبد الرحمن
الطفل عبد الرحمن ماهر
حسام الضمراني
طباعة
فاز الطفل عبد الرحمن ماهر البالغ من العمر ١١ عاما وأحد أبناء المركز القومى لثقافة الطفل والحديقة الثقافية التابعين للمجلس الأعلى للثقافة، بجائزة المركز الثاني عالميا من نادي القصة بدولة الصين؛ ضمن ٣٠ دولة شاركت في المسابقة التي ينظمها نادي القصة story club بالصين، وتم تخصيص فعاليتها هذا العام للتوعية بمكافحة فيروس كورونا.

وكانت قد أصدرت وزارة الثقافة، بيانًا، هنأت فيه الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الطفل عبد الرحمن ماهر، وقالت إن الجائزة تعد انتصارا عالميا جديدا للثقافة المصرية في إبداعات الطفل المصري خاصة وأنها جاءت بعد منافسات مع متسابقين من ٣٠ دولة، مشيرة إلى خصوبة التربة الإبداعية فى مصر والتى تزخر بالمواهب الواعدة القادرة على حفظ المكانة الرائدة للوطن إقليميا وعالميا.

الطفل عبد الرحمن ماهر، فى الصف السادس الابتدائى بمدرسة المنى الابتدائية بالمنيب يكتب القصة القصيرة منذ أن كان في الصف الثالث الابتدائى، كما أنه يجيد فن التمثيل المسرحي حيث شارك فى بعض العروض المسرحية بساقية الصاوي، وهو يعكف الآن على تأليف كتاب جديد عن الألعاب الإلكترونية وتأثيرها على الأطفال ودور الذكاء الإصطناعى في ذلك؛ وإلى نص الحوار:

• بداية.. متى بدأت تكتب القصة؟
- أنا الآن فى الصف السادس الابتدائى فى مدرسة المنى الابتدائية المنيب، وأكتب القصة منذ أن كنت فى سنة ثالثة ابتدائى وكانت أول قصصي التي كتبتها "حي الأشجار"، "سيف رد الجميل"، "سعفان فى ضيافة حابي"، "سعفان فى ضيافة أبو الهول"، وجاء اسم سعفان لكون اسمى كان في أول عمل مسرحي أشارك فيه هو "سعفان".

• هل تكتب أشكالا أدبية أخرى غير القصة "الرواية، الشعر، أو حتى للصحافة"؟
- لا لم أكتب سوى القصص فقط، وإن كنت بصدد كتابة "كتاب عن الألعاب الإلكترونية والأطفال" وضحايا "بابجي" ومسألة دور الذكاء الاصطناعي في ذلك، وما للألعاب الإلكترونية من تأثير ضار على الأطفال وكيف تقوم بتضييع أوقاتهم الثمينة، كما قدمت بحثا عن رفاعة الطهطاوى فى مسابقة بالمركز القومي للطفل.

• ما دور وزارتي التربية والتعليم والثقافة في دعمك؟
- الدعم لم يأتي من فراغ حيث امتن لكل من دور المركز القومى لثقافة الطفل، وكذلك لأسرتى، وإدارة الموهوبين فى الجيزة الخاصة باكتشاف الموهوبين فى جنوب الجيزة.

• من الكاتب الذي تفضل قراءة أعماله الأدبية؟
- قراءة أعمال طه حسين؛ أبرزها كتابه "الأيام"، وكذلك روايات نجيب محفوظ.

• من شجعك على القراءة والكتابة فى اسرتك ؟
- لعبت أسرتى دورًا كبيرا في تشجيعي على الكتابة والقراءة، وأبرزهم عمي.

• نلت جائزة المركز الثاني عالميا من نادي القصة بدولة الصين ضمن ٣٠ دولة شاركت في المسابقة التي ينظمها النادى.. ماذا تمثل الجائزة لك؟
- نلت الجائزة عن فيديو قمت بتمثيله باسم "دار الجد عنان" عرض على قناة اليوتيوب بالمركز القومي لثقافة الطفل للتوعية من مخاطر فيروس كورونا، وقمت أثناء تمثيلي بارتداء الملابس الصعيدية حتى تصل رسالتى لأهالينا فى صعيد مصر خاصة وأننى من محافظة أسيوط وأنتمي لجنوب مصر، وكان الفيديو للتوعية من كورونا خاصة وأن كبار السن كانوا أكثر عرضة للإصابة من الفيروس.

• أخيرا.. هل تكتب قصة جديدة ؟
- أعكف على كتابة كتابى الجديد، كما أظل أبحث مرة أخرى عن بعض الأفكار الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مظاهرة السويس «فشنك».. «الإرهابية» تتنفس «كذب مفضوح» (فيديو)

محمد صلاح يتعرض لحادث سير في إنجلترا

كيف كشف «الأمن» كواليس مقتل خليجية خلال 168 ساعة بالطالبية؟

يعيش على «عرق السيدات».. محمد الباز يفضح «الأهطل الأكبر» محمد ناصر

الصور

image description

وفد «البيئة» يعاين محطة وسيطة بمنظومة المخلفات الصلبة فى أسيوط

image description

محافظة أسيوط تعلن عن دورات تدريبية مهنية لتأهيل الشباب لسوق العمل

image description

العرض الختامي لمسرحية سيد درويش بحضور حلمي بكر

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

الأكثر قراءة

لعنة كارتيرون.. أسوان يهزم الزمالك لأول مرة في تاريخه ويمنح الأهلي الدوري

نص «إيميل» كارتيرون لنادي الزمالك لدفع الشرط الجزائي

خروج أحمد حسن وزينب من القسم بعد تسديدهما الكفالة

أبديا الندم.. النائب العام يأمر بإخلاء سبيل «أحمد وزينب»

إنفوجراف

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

أيام زمان

«طبعت أول رواية على دفتر إيصالات وفشلت في التمثيل».. اعترافات يوسف إدريس

«أحيانا أضطر للخروج عن حدود الأدب».. كواليس من حياة عبلة كامل

مقال عمره 33 عامًا يكشف ادعاءات أنيس منصور بخصوص «العقاد»

«كيد النسا».. سر مقلب أسمهان وتحية كاريوكا فى أحمد سالم لطلب الطلاق

نجم الساعة

حميد الشاعرى: «أنا بابا» يرضى «جمهور الثمانينيات» والأجيال الجديدة

منوعات

موعد إعادة برنامج معكم منى الشاذلي

دعاء للمتوفى يوم الجمعة

«اللهم ثبت رجاءك في قلبي».. دعاء يوم الجمعة

الفلبين تراجع استخدام اختبارات الأمصال المضادة السريعة

مقالات الرأي
ماجد حبته
حليف رئيسى خارج الناتو!
د.كريمة الحفناوى
أثر وباء «كورونا» على العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد سيد طنطاوى.. عالِم دين معتدل
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «4»
المزيد

الثقافة

بعد توقف 3 سنوات.. وزيرة الثقافة تتفقد أعمال تطوير مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية

مدير المركز الروسي بالإسكندرية يشارك في أمسية نادي فنون الأوبرا بدمنهور

الطفل الفائز بالمركز الثاني من نادى القصة بالصين: أكتب منذ ابتدائي.. وأقرأ لطه حسين (حوار)

«الثقافة»: محمود رضا أسهم بعبقريته الإبداعية فى تطوير الفن الشعبى