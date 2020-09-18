محطات سيمنز.. كلمة السر في حل أزمة الكهرباء في مصر

منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئاسة وهو صاحب طفرة بقطاع الكهرباء، وكان صاحب الفضل بحل العجز الذي عانت منه مصر في قطاع الكهرباء بالسنوات الماضية.وكان أبرز تلك الخطوات لحل مشكلة الطاقة هي محطات سيمنس، والتي تم تعاقد عليها من قبل الشركة الألمانية سيمنس وتم تعاقد الحكومة المصرية مع شركة سيمنس الألمانية على تركيب 3 محطات تنتج نحو 14400 ميجاوات بدلا من 13200 ميجاوات وساهمت المحطة في توفير طاقة تتراوح نسبتها من 1.2% إلى 1.3% بالإضافة إلى توفير بوقود المستهلك بالتالي ستوفر نحو 16 مليار جنيه، مما ينعكس بالإيجاب على اقتصاد مصر وتعد المحطات الثلاث هي الأضخم في الشرق الأوسط، وتقع على مساحة 175 فدانا، على بعد 42 كيلو من القطامية بطريق العين السخنة وتبلغ تكلفة إنشائها 2 مليار يورو.كما تعد المحطة هي الأولى من نوعها التي يتم إنشاؤها في منطقة جبلية لا تقترب لها المياه كما هو معتاد بمحطات توليد الكهرباء فيما يوجد بالمحطة 3 موديول يضم كل منها 2 وحدة غازية، والتي تعمل بالغاز الطبيعى ووحدة بخارية تعمل بالعادم الناتج من الوحدتين الغازيتين لتوفير الوقود، بينما ستقوم المحطة بتوفر نحو 400 مليون دولار سنويًا.