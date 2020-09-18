مجمع الرخام والجرانيت ببني سويف.. حُسن استخدام المخزون الطبيعي

يعتبر مجمع الرخام والجرانيت ببني سويف من المشروعات التنفيذية للاستفادة بالمخزون الطبيعي للرخام والجرانيت التي تتسابق الشركات الدولية لاستيراده من مصر.ويشمل خمسة مصانع للرخام ومصنعين للجرانيت،، بالإضافة إلى مصنع للتشغيلات الفنية، ومنطقة إدارية تضم مناطق القيادة والسيطرة، ومكاتب فنية وإدارية وقاعات التدريب والمؤتمرات، وثلاث عمارات سكنية للعاملين تتسع لـ 780 فردا، بالإضافة إلى مناطق ترفيهية وملاعب ومسطحات خضراء.ويعد مجمع الجرانيت من المشاريع الأكبر في العالم من نوعها، لإنتاج الأسمنت والرخام والجرانيت، وغيرها من المشروعات التي ساهمت في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات وفتح آفاق جديدة نحو التنمية الشاملة.