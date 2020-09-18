نفق الشهيد أحمد حمدى.. شريان الأمل لأهالى سيناء

يعتبر نفق الشهيد أحمد حمدي شريان الخير لأهالي سيناء ومن المشروعات المصرية الحقيقية التي أثبت المهندسون والعمال المصريون كفاءة عالية خاصة بتجميع ماكينة الحفر العملاقة وإعدادها للعمل في مدة استغرقت عاما واحدا.ذلك بعد أن أكد الخبراء والدراسات أن إعداد الماكينة لهذا العمل سوف يستغرق مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، إلا أن كفاءة المصريين أثبتت قدرتهم على الإنجاز في المشاريع القومية.ويعد الطول الكلى للنفق ومداخله 5912 مترا منها 2288 مترا ونفق بطول 1640 مترا تحت قناة السويس على عمق 10 أمتار تحت أكبر عمق في مشروعات القناة المستقبلية المبطنة بحلقات خرسانية سابقة التجهيز وبطانة ثانوية من ألواح الفورمايكا.