رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 18 سبتمبر 2020 الموافق 01 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

نفق الشهيد أحمد حمدى.. شريان الأمل لأهالى سيناء

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 06:41 م
نفق الشهيد أحمد حمدي
نفق الشهيد أحمد حمدي
آية سالم
طباعة
يعتبر نفق الشهيد أحمد حمدي شريان الخير لأهالي سيناء ومن المشروعات المصرية الحقيقية التي أثبت المهندسون والعمال المصريون كفاءة عالية خاصة بتجميع ماكينة الحفر العملاقة وإعدادها للعمل في مدة استغرقت عاما واحدا.

ذلك بعد أن أكد الخبراء والدراسات أن إعداد الماكينة لهذا العمل سوف يستغرق مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، إلا أن كفاءة المصريين أثبتت قدرتهم على الإنجاز في المشاريع القومية.

ويعد الطول الكلى للنفق ومداخله 5912 مترا منها 2288 مترا ونفق بطول 1640 مترا تحت قناة السويس على عمق 10 أمتار تحت أكبر عمق في مشروعات القناة المستقبلية المبطنة بحلقات خرسانية سابقة التجهيز وبطانة ثانوية من ألواح الفورمايكا.

موضوعات متعلقة

وائل غنيم: البلد مستهدفة.. ولو سقطت مش هنعرف نقومها تاني

نص «إيميل» كارتيرون لنادي الزمالك لدفع الشرط الجزائي

«عالم عيال».. طفل «تزوّج وأنجب وانفصل» وإحباط زيجته الثانية فى سوهاج

للشباب حتى 35 سنة.. فرص عمل جديدة بإحدى الصيدليات

الصور

image description

وفد «البيئة» يعاين محطة وسيطة بمنظومة المخلفات الصلبة فى أسيوط

image description

محافظة أسيوط تعلن عن دورات تدريبية مهنية لتأهيل الشباب لسوق العمل

image description

العرض الختامي لمسرحية سيد درويش بحضور حلمي بكر

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

الأكثر قراءة

نص «إيميل» كارتيرون لنادي الزمالك لدفع الشرط الجزائي

أبديا الندم.. النائب العام يأمر بإخلاء سبيل «أحمد وزينب»

انتصار مصرى جديد بالأمم المتحدة: انتخاب وفاء بسيم فى لجنة حقوق الإنسان

محمد صلاح يتعرض لحادث سير في إنجلترا

إنفوجراف

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

أيام زمان

مقال عمره 33 عاما يكشف ادعاءات أنيس منصور بخصوص «العقاد»

«أحيانا أضطر للخروج عن حدود الأدب».. كواليس من حياة عبلة كامل

«طبعت أول رواية على دفتر إيصالات وفشلت في التمثيل».. اعترافات يوسف إدريس

«كيد النسا».. سر مقلب أسمهان وتحية كاريوكا فى أحمد سالم لطلب الطلاق

نجم الساعة

انتهاك الإبداع.. كيف حاولت «الإرهابية» السيطرة على قوة مصر الناعمة؟

منوعات

موعد إعادة برنامج معكم منى الشاذلي

دعاء للمتوفى يوم الجمعة

«اللهم ثبت رجاءك في قلبي».. دعاء يوم الجمعة

الفلبين تراجع استخدام اختبارات الأمصال المضادة السريعة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
اللقاح نزل فى صيدلية بطنطا
جمال طه
الخروج الكبير لـ«إخوان تونس»
ماجد حبته
الحكومة اليابانية الجديدة
د. محمد عفيفي
فى ذكرى الثورة العرابية
المزيد

الثقافة

«يوميات مصرى فى زمن الكورونا».. رصد ليالى ذروة الفيروس والحجز بين «4 حيطان»

«يا حبيبتى يا مصر».. فى ختام حفل الإنتاج الثقافى بساحة الهناجر

مصر تحصد المركز الثانى فى مسابقة نادى القصة للأطفال بالصين

فكري داود: الشعب المصرى سيهزم الجماعة الفاشية ويحبط مخططاتها