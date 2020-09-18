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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تدشين مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة من المساجد الكبرى بالمنوفية

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 07:51 م
مبادرة فحص وعلاج
مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة
ولاء القاضى
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قام الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بعمل التدشين التجريبي لتنفيذ مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة من إدارة تلا الصحية بحضور رئيس مجلس مدينة تلا ومديرة الإدارة الصحية بتلا.

كما قامت الدكتورة رشا خضر، وكيل المديرية، بتدشين المبادرة من إدارة شبين رافقها مديرة الإدارة الصحية بشبين الكوم، وقام الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل المديرية للشئون الوقائية، بالتدشين بمركز الباجور رافقه مدير الإدارة الصحية بالباجور، وحضر الدكتور ممدوح عبدالحليم، منسق عام المبادرة، التدشين بمركز منوف رافقه مديرة الإدارة الصحية بمنوف.

وبدأ التدشين التجريبي للمبادرة بعد أداء فريضة صلاة الجمعة بجميع الإدارات الصحية بحضور جميع مديري الإدارات وفرق العمل بالمساجد الكبري لكل مركز، وقال السيد وكيل وزارة الصحة، إن المبادرة بدأت اليوم الجمعة وتستمر حتى 31 ديسمبر المقبل بجميع وحدات الرعاية الصحية على مستوى المنوفية، تهدف إلى الاكتشاف المبكر ومتابعة الفحص والعلاج وتبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء على فترتين.

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف جميع المواطنين فوق سن 40 عاما، فضلا عن الفئات العمرية من 18 عامًا حتى 40 عاما من المسجلين في قاعدة بيانات 100 مليون صحة بارتفاع في نسبة السكر بالدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية، وأن الخدمات المقدمة للمواطنين تشمل التوعية الصحية والكشف المبكر عن مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم وتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة، وكذلك الاكتشاف المبكر لمرضى الاعتلال الكلوي.

وناشد جميع المواطنين متلقى الخدمة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ولبس الكمامات والتباعد الاجتماعي أثناء عمل الفحوصات بالمبادرة حفاظا على الصحة العامة.
تدشين مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة من المساجد الكبرى بالمنوفية
تدشين مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة من المساجد الكبرى بالمنوفية
تدشين مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة من المساجد الكبرى بالمنوفية
تدشين مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة من المساجد الكبرى بالمنوفية

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