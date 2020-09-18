محافظ بورسعيد يطالب أصحاب المحلات بالالتزام بالمساحة القانونية

أجرى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الجمعة، جولة ميدانية بشارع عاطف السادات، لتفقد مستجدات أعمال التطوير ضمن مخطط تطوير الشارع، رافقه خلالها الدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ واللواء محمد عامر.واطلع محافظ بورسعيد على أعمال التطوير بالشارع وتم المرور على حديقة المنتزه، وخلال جولته طالب المحافظ أصحاب المحال بالالتزام بالمساحات القانونية المقررة ومنع عودة الإشغالات والتعديات بالشارع ووضع صناديق القمامة في أماكنها، والحفاظ على مستوى نظافة الشارع والشكل الحضاري للمنطقة، بعد أعمال التطوير التى تمت على أعلى مستوى.وأوضح محافظ بورسعيد أن شارع عاطف السادات، قد شهد أعمال تطوير ورفع كفاءة على أعلى درجة من الكفاءة، شملت إعادة رصف الشارع وزراعة الأشجار على جانبيه ورفع كافة المخلفات والإشغالات الموجودة بالشارع، ووضع عدد من البرجولات بما يتناسب مع أهمية موقع شارع عاطف السادات والذى يعتبر من الشوارع الحيوية والسياحية بمحافظة بورسعيد.وخلال جولته التقى المحافظ بعدد من زوار المحافظة الذين أشادوا بالتطوير الذي تشهده المحافظة والتغييرات الكبرى بمستوى جميع الخدمات.