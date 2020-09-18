رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 18 سبتمبر 2020 الموافق 01 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يطالب أصحاب المحلات بالالتزام بالمساحة القانونية

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 06:15 م
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
بورسعيد:شيماء محمد
طباعة
أجرى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الجمعة، جولة ميدانية بشارع عاطف السادات، لتفقد مستجدات أعمال التطوير ضمن مخطط تطوير الشارع، رافقه خلالها الدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ واللواء محمد عامر.

واطلع محافظ بورسعيد على أعمال التطوير بالشارع وتم المرور على حديقة المنتزه، وخلال جولته طالب المحافظ أصحاب المحال بالالتزام بالمساحات القانونية المقررة ومنع عودة الإشغالات والتعديات بالشارع ووضع صناديق القمامة في أماكنها، والحفاظ على مستوى نظافة الشارع والشكل الحضاري للمنطقة، بعد أعمال التطوير التى تمت على أعلى مستوى.

وأوضح محافظ بورسعيد أن شارع عاطف السادات، قد شهد أعمال تطوير ورفع كفاءة على أعلى درجة من الكفاءة، شملت إعادة رصف الشارع وزراعة الأشجار على جانبيه ورفع كافة المخلفات والإشغالات الموجودة بالشارع، ووضع عدد من البرجولات بما يتناسب مع أهمية موقع شارع عاطف السادات والذى يعتبر من الشوارع الحيوية والسياحية بمحافظة بورسعيد.

وخلال جولته التقى المحافظ بعدد من زوار المحافظة الذين أشادوا بالتطوير الذي تشهده المحافظة والتغييرات الكبرى بمستوى جميع الخدمات.

موضوعات متعلقة

«عالم عيال».. طفل «تزوّج وأنجب وانفصل» وإحباط زيجته الثانية فى سوهاج

«الإسكان» تطرح 125 ألف وحدة «اجتماعى ومتوسط» ضمن مبادرة الرئيس

السيسى يوافق على تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2020

الصور

image description

وفد «البيئة» يعاين محطة وسيطة بمنظومة المخلفات الصلبة فى أسيوط

image description

محافظة أسيوط تعلن عن دورات تدريبية مهنية لتأهيل الشباب لسوق العمل

image description

العرض الختامي لمسرحية سيد درويش بحضور حلمي بكر

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

الأكثر قراءة

نص «إيميل» كارتيرون لنادي الزمالك لدفع الشرط الجزائي

أبديا الندم.. النائب العام يأمر بإخلاء سبيل «أحمد وزينب»

انتصار مصرى جديد بالأمم المتحدة: انتخاب وفاء بسيم فى لجنة حقوق الإنسان

محمد صلاح يتعرض لحادث سير في إنجلترا

إنفوجراف

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

أيام زمان

مقال عمره 33 عاما يكشف ادعاءات أنيس منصور بخصوص «العقاد»

«أحيانا أضطر للخروج عن حدود الأدب».. كواليس من حياة عبلة كامل

«طبعت أول رواية على دفتر إيصالات وفشلت في التمثيل».. اعترافات يوسف إدريس

«كيد النسا».. سر مقلب أسمهان وتحية كاريوكا فى أحمد سالم لطلب الطلاق

نجم الساعة

انتهاك الإبداع.. كيف حاولت «الإرهابية» السيطرة على قوة مصر الناعمة؟

منوعات

موعد إعادة برنامج معكم منى الشاذلي

دعاء للمتوفى يوم الجمعة

«اللهم ثبت رجاءك في قلبي».. دعاء يوم الجمعة

الفلبين تراجع استخدام اختبارات الأمصال المضادة السريعة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
اللقاح نزل فى صيدلية بطنطا
جمال طه
الخروج الكبير لـ«إخوان تونس»
ماجد حبته
الحكومة اليابانية الجديدة
د. محمد عفيفي
فى ذكرى الثورة العرابية
المزيد

الثقافة

«يوميات مصرى فى زمن الكورونا».. رصد ليالى ذروة الفيروس والحجز بين «4 حيطان»

«يا حبيبتى يا مصر».. فى ختام حفل الإنتاج الثقافى بساحة الهناجر

مصر تحصد المركز الثانى فى مسابقة نادى القصة للأطفال بالصين

فكري داود: الشعب المصرى سيهزم الجماعة الفاشية ويحبط مخططاتها