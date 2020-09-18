جامعة الفيوم تواصل استقبال طلاب المرحلة الثالثة لتنسيق رغباتهم

واصلت معامل التنسيق بجامعة الفيوم، استقبال طلاب المرحلة الثالثة لتنسيق رغباتهم، اليوم الجمعة، واستقبلت عدد 37 للشعبة العلمية، و26 للشعبة الأدبية، ليبلغ الإجمالي 63 طالبا وطالبة.وصرح خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن عدد الطلاب المحولين في المرحلتين الأولى والثانية والمستنفذين بمكاتب التنسيق الإلكتروني لعام 2020 من يوم 12/92020 حتى يوم 16/92020 للشعبة العلمية 77 وللشعبة الأدبية 55 بإجمالي 132 طالبا وطالبة.مؤكدًا على أن أعمال التنسيق تتم وسط إجراءات احترازية، للمحافظة على سلامة الجميع، إضافة إلى تقديم كافة وسائل المساعدة للطلاب والطالبات.