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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تنفيذًا لمبادرة السيسي.. مطروح: بدء فعاليات قافلة الكشف المبكر للاعتلال الكلوي

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 06:22 م
قافلة الكشف المبكر
قافلة الكشف المبكر
ياسمين شعيب
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أعلن محافظ مطروح، اليوم الجمعة، بدء فعاليات القافلة الطبية لمبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي في قرية ٢٧ بالحمام، والتي تنطلق من خلال ٢٥ موقعا على مستوى محافظة مطروح، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وبحضور الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح.

وأوضح وكيل صحة مطروح، أن المبادرة تستهدف فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي بمحافظة مطروح تحت إشراف الدكتورة حنان سمير مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية.

وأضاف أنه يتم تقديم الخدمة من خلال فرق طبية مدربة بعدد ١٥ فريقا ثابتا بالوحدات الصحية والمراكز الحضرية، بالإضافة إلى ١٠ فرق متحركة للكشف على جميع المواطنين بداية من ٤٠ سنة فأكثر.

وتابع: أن تقدم الخدمة الطبية بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وصرف العلاج بشكل دوري من الساعة ٩ صباحا حتى ٣ عصرا ومن الساعة ٣ عصرا الى الساعة ٩ مساء.

وأكد أنه يتم الكشف من خلال الرقم القومي للمنتفع مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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