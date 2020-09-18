207 مرشحين محتملين للنواب يجرون الكشف الطبي بالمنوفية

قال الدكتور هاني فهمي مدير القومسيون الطبي بالمنوفية، إن 207 مرشحين محتملين لمجلس النواب قاموا بإجراء الكشف الطبي كشرط من شروط الترشح، مؤكدا أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية مع جميع المتقدمين لإجراء الكشف الطبي.كما أكد مدير القومسيون الطبي بمحافظة المنوفية، أن المستشفيات المحددة للكشف على مرشحي مجلس النواب في محافظة المنوفية ما زالت تستقبل جميع من يرغب في إجراء الكشف الطبي للترشح لانتخابات مجلس النواب.وتابع أن الكشف الطبي يكلف المرشح مبلغ أقل من 3000 جنيه، مؤكدا على ضرورة الحجز إلكترونيا قبل توقيع الكشف داخل المستشفيات الأربعة المخصصة للكشف على المرشحين بمحافظة المنوفية.وتستقبل 4 مستشفيات في محافظة المنوفية، المرشحين لإجراء الكشف الطبي، وهي المجلس الطبي، ومستشفى شبين الكوم التعليمي، ومستشفى بركة السبع المركزي، ومستشفى قويسنا العام.