العاصمة الإدارية الجديدة.. عملاق الشرق الأوسط القادم

على قدم وساق تتم عمليات الانتهاء من بناء العاصمة الإدارية الجديدة، التي تتميز بالموقع الجغرافي الجيد، وتضم أماكن مجهزة على أعلى المستويات من مدن إدارية ومالية، وشركات وجامعات، ومقار الحكومية، وكذلك السفارات الأجنبية، ومن المقرر أن يصل عدد سكانها إلى خمسة ملايين شخص، ومن المقدر أن يرتفع إلى سبعة ملايين.وتعتبر العاصمة الإدارية الجديدة ذات مقاييس ومعايير عالمية دقيقة، الأمر الذي يكون نتيجته تقدم ورقي مصر، والتي تساهم في إعادة جمالها وحيويتها من جديد بدون ازدحام أو تلوث أو تكدس.وتم إطلاق العاصمة الإدارية الجديدة باعتبارها تمثل صورة متطورة، وذلك كان في المؤتمر الخاص بتنمية ودعم الاقتصاد المصري، كذلك تتميز بكونها مدينة ذكية تتمتع بالخدمات الكاملة والمتعددة.يقع المشروع على حدود مدينة بدر في المنطقة المحصورة بين طريق القاهرة السويس وطريق القاهرة العين السخنة شرق الطريق الدائري الإقليمي، بعد القاهرة الجديدة ومشروعي مدينتي ومدينة المستقبل، ويبعد الموقع حوالي 60 كم عن مدينتي السويس والعين السخنة وأيضا 60 كم عن قلب القاهرة، وتبلغ مساحة العاصمة الإدارية 170 ألف فدان تقريبًا.• أبرز المشاريعيتضمن المشروع منطقتا تجمع محمد بن زايد الشمالي ومركز المؤتمرات، ومدينة المعارض، والحي الحكومي (ويتضمن 18 مبنى وزاري ومبنى للبرلمان ومبنى لمؤسسة الرئاسة ومبنى لمجلس الوزراء) والحي السكني والمدينة الطبية والمدينة الرياضية والحديقة المركزية على مساحة 8 كم مربع والمدينة الذكية والمدينة الترفيهية. وأيضا مشاريع عقارية متعددة الخدمات والمستويات.• النقل والمواصلاتيمكن الوصول لموقع المشروع عن طريق سلوك طريق السويس، ومنه إلى طريق جندالي-2 لحين الانتهاء من طريق محمد بن زايد. فيما يخطط لتنفيذ خط سكك حديد يرتبط مع شبكة سكك حديد مصر. وكذلك تنفيذ مشروع قطار كهربائي لربط مدينة العاشر من رمضان ومدينة بلبيس بالعاصمة الإدارية. فيما يتم تنفيذ مطار بالمشروع على مساحة 16 كم. في حين يجري العمل على مشروع طرق العاصمة الإدارية الجديدة بطول 194 كم، وذلك بهدف خلق محاور تنموية جديدة.• الطاقةيشهد المشروع بناء محطة توليد للكهرباء بطاقة إنتاجية تصل إلى 4800 ميجاوات، وإنشاء خط العاصمة الإداريةبدر 500 يطول 40 كم، وخط العاصمة الإدارية زهراء المعادي 4500 بطول 30 كم، وتغذّي محطة الكهرباء عن طريق إنشاء خط غاز طبيعي قطر 32 يبدأ من نقطة خط أبوسلطان السخنة بطول 65 كم وينتهي داخل محطة كهرباء العاصمة الجديدة.• حي المال والأعمال وناطحة السحابأعلنت شركة "سي إس سي إي سي" الصينية، عن تنفيذ برج الأيقوني أكبر ناطحة سحاب في إفريقيا بارتفاع 385 متر في العاصمة الإدارية الجديدة، لكي تتوسط حي المال والأعمال الذي يضم إلى جانب البرج العملاق 12 مجمعًا تجاريًا، وخمسة مبان سكنية وفندقين.