يضم 11 محطة.. تنفيذ أول قطار مكهرب «LRT» فى مصر

نفذت الدولة أول قطار مكهرب «LRT» يربط شرق القاهرة ومترو الأنفاق بمدن الشروق والعبور والمستقبل وبدر وهيليوبليس الجديدة والعاشر من رمضان والعاصمة الجديدة، لتخفيف الزحام ورفع كفاءة مرفق مترو الأنفاق وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.ويعتر إحدى وسائل النقل السريعة والآمنة التي تعد من المشروعات المضيئة التي تذكر لوزارة النقل، لتأكيد وزير النقل الفريق كامل الوزير بأن تكون وزارة النقل قاطرة التنمية المستدامة التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.ويشمل 11 محطة منها 10 سطحية ومحطة علوية و5 كباري و3 أنفاق، وتجاور كل محطة ساحة انتظار للسيارات ومتوقع افتتاحه 2021.