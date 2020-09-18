«أكبر مزرعة نخل».. حكاية مشروع تصدير التمور

"مشروع المليون ونصف فدان" التف حوله العديد من المشروعات الأخرى من بينها، تدشين أكبر مزرعة في العالم لإنتاج التمور في مدينة العاشر من رمضان وتصديرها للخارج، وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن خلال افتتاحه أن هذا المشروع تم على مساحة 40 ألف فدان ويضم مليونا ونصف نخلة.وتعاون في المشروع القوات المُسلحة وشركة "سينوماك" الصينية- وفرت الهياكل المعدنية- بينما تركت خطة الفرز والتعبئة والتخزين والبنية التحتية على الشركة الوطنية للزراعات المحمية.وجار خلال الفترة الراهنة جني كميات من محصول التمر الذي أصبح جاهزًا للتعبئة والبيع في الأسواق الداخلية والخارجية.