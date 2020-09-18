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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

«يوميات مصري في زمن الكورونا».. رصد ليالي ذروة الفيروس والحجز بين «4 حيطان»

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 04:22 م
يوميات مصري في زمن
يوميات مصري في زمن الكورونا
جمال عاشور
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"يوميات مصري في زمن الكورونا" كتاب أصدرته سلسلة "كتاب الهلال"، للكتاب علاء عبد الهادي، تدور محاوره حول " لماذا هذا الكتاب"، و"قراءات متعددة"، و"أين مصر من هذا الوباء؟"، و"يوميات الجائحة"، و"رمضان بطعم كورونا".

الكتاب يرصد التجربة التى مر بها كل منا بدرجة أو بأخرى من خلال تفاصيل إنسانية عاشها فى بيته مع أسرته وأولاده وجيرانه وزملائه في العمل والمسجد.

ويضم الكتاب بين دفتيه من خلال رصد تفاصيل الليالى الطويلة التي قضيناها محجورين بين أربع حيطان نخشى عدو قاتل يريد أن يسرق أحد الأحبة من بين أيدينا.

ويقول عبد الهادي في المحور الأول للكتاب: " قرر أن ألجا إلى الكتابة وأحتمي بها، من ذاكرة بدأت تتآكل وتضعف وتفقد لياقتها التي كنت أعتز بل، افتخر بها يومًا بين أهلي وأقراني".

ويضيف عبد الهادي: قررت أن أسجل يوميات وتجربتي في فترة استثنائية في حياتي وحياة كل من هم في سني، وربما أكبر وأصغر، ليس لأنني بطل أو حصلت على نوبل في الآداب، ولكن لتكون التجربة مسجلة ليقرأها الأحفاد في يوم من الأيام".

وأشار إلى أنه سجل يومياته في مواجهة الوباء، أو جائحة كورونا التي اجتاحت الكرة الأرضية، دون معرفته متى ستنتهي؟

وأوضح أنه رأى أن التسجيل اليوم ضرورة لسرعة إيقاع ما حدث ولا يزال يحدث ليس كل شهر أو أسبوع أو حتى يوم، بل كل ساعة، مؤكدًا على أنه أمر فوق قدرة البشر على الإدراك أو الاستيعاب، بين عشية وضحاها أصبح المستحيل أمرًا واقعًا.

علاء عبد الهادى هو رئيس تحرير كتاب اليوم وعضو لجنة الكتاب والنشر بالمجلس الأعلى للثقافة، وكاتب متخصص في شؤون الثقافة والتراث والآثار، وصدر له العديد من الكتب في عدة مجالات.

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