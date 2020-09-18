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الجمعة 18 سبتمبر 2020 الموافق 01 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا: تزايد أعداد الوفيات الناجمة عن كورونا لأول مرة منذ نهاية الإغلاق فى مايو

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 04:45 م
كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا
أ ش أ
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أعلنت السلطات الصحية في فرنسا، اليوم الجمعة، تزايد أعداد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في البلاد لأول مرة منذ نهاية الإغلاق في مايو الماضي.

وحذّرت باريس، حسبما نقلت شبكة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم، من أن جميع مؤشرات فيروس "كورونا" تزداد سوءًا في الوقت الحالي وأن نقل الأشخاص إلى المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية يشهد ارتفاعًا ملحوظا.

وأوضحت الشبكة أنه على الرغم من أن أغلب الزيادات الحالية في أعداد الإصابات تؤثر على صغار السن، فإن الإصابات تزداد كذلك ما بين الكبار.

وأكدت السلطات الصحية بفرنسا وفاة 265 شخصًا الأسبوع الجاري من جرّاء الفيروس مقابل 129 شخصًا الأسبوع الماضي.

يُشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس داخل فرنسا بلغ حتى الآن حوالي 415 ألف شخص.

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