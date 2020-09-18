توفير أماكن إضافية بمقرات أحياء القاهرة لاستيعاب مقدمي طلبات التصالح

أجرت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ زيارة تفقدية لحي دار السلام وحي البساتين، لتفقد عمل المراكز التكنولوجية، وذلك للوقوف على جميع مراحل تقديم طلبات التصالح ومتابعة مستوى أداء الموظفين القائمين على استلام الطلبات.وأشارت المنطقة الجنوبية برئاسة المهندسة جيهان عبد المنعم نائبة محافظ القاهرة، إلى أنها تحاورت مع عدد من المواطنين وقامت بالإجابة على بعض تساؤلاتهم ووجهت بضرورة توفير أماكن إضافية داخل مقرات الأحياء لاستقبال المواطنين ولاستيعاب أكبر عدد ممكن قبل انتهاء المدة المحددة.ولفتت المنطقة الجنوبية إلى أن النائبة حددت مكانا بعينه داخل مقر الحي وأمرت بتجهيزه في الحال وتوفير جميع التجهيزات لتشغيله.ووجهت بضرورة زيادة عدد المقاعد للمواطنين بالمركز التكنولوجي، وكذلك توفير عدد أكبر من المراوح للتخفيف على المواطنين وتحمل الانتظار في ظل ارتفاع درجة الحرارة.