رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 18 سبتمبر 2020 الموافق 01 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق يدعو الجانب الفرنسى للاستمرار فى التعاون الأمنى والعسكرى

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 05:05 م
فؤاد حسين
فؤاد حسين
سميرة إبراهيم
طباعة
جدّد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، دعوة الجانب الفرنسي للاستمرار في التعاون الأمني والعسكري الفعّال في إطار التحالف الدولي لمُحارَبة تنظيم «داعش» الإرهابي، والمساعدة في تأهيل الأجهزة الأمنيّة، فضلا عن التعاون الأمني والاستخباري بين الجانبين.

وأشاد حسين، خلال لقائه نظيره الفرنسيّ جان إيف لدوريان، بالدور الفرنسي الفعّال في مُحارَبة تنظيم «داعش» الإرهابي ضمن التحالف الدولي، مُشددًا على أهمية استمرار هذا التعاون، لمنع عودة نشاط الجماعات الإرهابية.

كما ثمّن وزير الخارجية زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بغداد، مُؤكّدًا أنها أعطت زخمًا مُهمًا للدفع بتطوير العلاقات الثنائية التي ستعقبها زيارات أخرى أهمّها زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في الأسابيع المقبلة، بهدف تحقيق شراكة في مُختلِف المجالات.

من جانبه أكّد لودريان استعداد بلاده الكامل لدعم العراق، وتعزيز مكانته في المُجتمع الدولي والإقليمي، مُوضحًا: أن فرنسا ستُوظّف دورها الدولي لدعم السيادة العراقية عبر نشاطات دبلوماسية تصُبُّ في هذا الإطار.

كما بحث الوزيران تطورات الوضع السياسي والأمني في العراق، وأهمّية استمرار التنسيق سواء في الإطار الثنائي أم ضمن التحالف الدولي لمُحاربة تنظيم داعش الإرهابي، ودخول الشركات الفرنسيّة للإسهام في إعادة الإعمار.

كما بحثا المشاريع الاقتصاديّة التي يُمكِن الاستثمار بها في العراق، وكذلك إكمال التحضيرات لزيارة رئيس الوزراء إلى باريس الشهر المقبل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتصار مصرى جديد بالأمم المتحدة: انتخاب وفاء بسيم فى لجنة حقوق الإنسان

أبديا الندم.. النائب العام يأمر بإخلاء سبيل «أحمد وزينب»

محمد صلاح يتعرض لحادث سير في إنجلترا

للشباب حتى 35 سنة.. فرص عمل جديدة بإحدى الصيدليات

الصور

image description

وفد «البيئة» يعاين محطة وسيطة بمنظومة المخلفات الصلبة فى أسيوط

image description

محافظة أسيوط تعلن عن دورات تدريبية مهنية لتأهيل الشباب لسوق العمل

image description

العرض الختامي لمسرحية سيد درويش بحضور حلمي بكر

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

الأكثر قراءة

أبديا الندم.. النائب العام يأمر بإخلاء سبيل «أحمد وزينب»

انتصار مصرى جديد بالأمم المتحدة: انتخاب وفاء بسيم فى لجنة حقوق الإنسان

محمد صلاح يتعرض لحادث سير في إنجلترا

وائل غنيم: البلد مستهدفة.. ولو سقطت مش هنعرف نقومها تاني

إنفوجراف

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

أيام زمان

مقال عمره 33 عاما يكشف ادعاءات أنيس منصور بخصوص «العقاد»

«أحيانا أضطر للخروج عن حدود الأدب».. كواليس من حياة عبلة كامل

«طبعت أول رواية على دفتر إيصالات وفشلت في التمثيل».. اعترافات يوسف إدريس

«كيد النسا».. سر مقلب أسمهان وتحية كاريوكا فى أحمد سالم لطلب الطلاق

نجم الساعة

انتهاك الإبداع.. كيف حاولت «الإرهابية» السيطرة على قوة مصر الناعمة؟

منوعات

موعد إعادة برنامج معكم منى الشاذلي

دعاء للمتوفى يوم الجمعة

«اللهم ثبت رجاءك في قلبي».. دعاء يوم الجمعة

الفلبين تراجع استخدام اختبارات الأمصال المضادة السريعة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
اللقاح نزل فى صيدلية بطنطا
جمال طه
الخروج الكبير لـ«إخوان تونس»
ماجد حبته
الحكومة اليابانية الجديدة
د. محمد عفيفي
فى ذكرى الثورة العرابية
المزيد

الثقافة

«يوميات مصري في زمن الكورونا».. رصد ليالي ذروة الفيروس والحجز بين «4 حيطان»

مصر تحصد المركز الثانى فى مسابقة نادى القصة للأطفال بالصين

فكري داود: الشعب المصرى سيهزم الجماعة الفاشية ويحبط مخططاتها

جمال القصاص رئيسًا لمؤتمر الأدب واستلهام التراث دورة الجابرى