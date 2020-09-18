العراق يدعو الجانب الفرنسى للاستمرار فى التعاون الأمنى والعسكرى

جدّد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، دعوة الجانب الفرنسي للاستمرار في التعاون الأمني والعسكري الفعّال في إطار التحالف الدولي لمُحارَبة تنظيم «داعش» الإرهابي، والمساعدة في تأهيل الأجهزة الأمنيّة، فضلا عن التعاون الأمني والاستخباري بين الجانبين.وأشاد حسين، خلال لقائه نظيره الفرنسيّ جان إيف لدوريان، بالدور الفرنسي الفعّال في مُحارَبة تنظيم «داعش» الإرهابي ضمن التحالف الدولي، مُشددًا على أهمية استمرار هذا التعاون، لمنع عودة نشاط الجماعات الإرهابية.كما ثمّن وزير الخارجية زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بغداد، مُؤكّدًا أنها أعطت زخمًا مُهمًا للدفع بتطوير العلاقات الثنائية التي ستعقبها زيارات أخرى أهمّها زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في الأسابيع المقبلة، بهدف تحقيق شراكة في مُختلِف المجالات.من جانبه أكّد لودريان استعداد بلاده الكامل لدعم العراق، وتعزيز مكانته في المُجتمع الدولي والإقليمي، مُوضحًا: أن فرنسا ستُوظّف دورها الدولي لدعم السيادة العراقية عبر نشاطات دبلوماسية تصُبُّ في هذا الإطار.كما بحث الوزيران تطورات الوضع السياسي والأمني في العراق، وأهمّية استمرار التنسيق سواء في الإطار الثنائي أم ضمن التحالف الدولي لمُحاربة تنظيم داعش الإرهابي، ودخول الشركات الفرنسيّة للإسهام في إعادة الإعمار.كما بحثا المشاريع الاقتصاديّة التي يُمكِن الاستثمار بها في العراق، وكذلك إكمال التحضيرات لزيارة رئيس الوزراء إلى باريس الشهر المقبل.