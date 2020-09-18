العلمين الجديدة.. تحفة معمارية ومنتجع سياحى على البحر

استمر العمل على تطوير مدينة العلمين الجديدة لمدة عامين من الإنجاز والكفاح لتصبح المدينة تحفة معمارية ومدينة كاملة متكاملة الخدمات والمنتزهات والصناعات للجيل الجديد.يعتبر شاطئ العلمين الجديدة منتجعًا سياحيًا مميزًا على ساحل البحر المتوسط، وأول مدينة ذكية فى منطقة الساحل الشمالي والتي تدار بالكامل من خلال أنظمة تحكم عالمية، ضمن المشروعات الجميلة التي شهدتها الساحل الشمالي.وتعد من أكبر المنتجعات الصيفية في مصر تضم 25 برجًا حتى الآن، توجد بها عدة أماكن شهيرة مثل البحيرة الدائرية وشاطئ نادي السيارات ونوادي الألعاب المائية واليخوت، ومراكز تجارية، والممشى السياحى الذى يعد أول ممشى عام بمنطقة الساحل الشمالى بالكامل، وتم افتتاحه أمام المواطنين.