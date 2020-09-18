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الجمعة 18 سبتمبر 2020 الموافق 01 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

العلمين الجديدة.. تحفة معمارية ومنتجع سياحى على البحر

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 04:50 م
العلمين الجديدة
العلمين الجديدة
رضوي عبدالغني
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استمر العمل على تطوير مدينة العلمين الجديدة لمدة عامين من الإنجاز والكفاح لتصبح المدينة تحفة معمارية ومدينة كاملة متكاملة الخدمات والمنتزهات والصناعات للجيل الجديد.

يعتبر شاطئ العلمين الجديدة منتجعًا سياحيًا مميزًا على ساحل البحر المتوسط، وأول مدينة ذكية فى منطقة الساحل الشمالي والتي تدار بالكامل من خلال أنظمة تحكم عالمية، ضمن المشروعات الجميلة التي شهدتها الساحل الشمالي.

وتعد من أكبر المنتجعات الصيفية في مصر تضم 25 برجًا حتى الآن، توجد بها عدة أماكن شهيرة مثل البحيرة الدائرية وشاطئ نادي السيارات ونوادي الألعاب المائية واليخوت، ومراكز تجارية، والممشى السياحى الذى يعد أول ممشى عام بمنطقة الساحل الشمالى بالكامل، وتم افتتاحه أمام المواطنين.
العلمين الجديدة
العلمين الجديدة

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