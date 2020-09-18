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الجمعة 18 سبتمبر 2020 الموافق 01 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية والصين واليابان تتفق على التعاون للانتعاش الاقتصادى

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 04:42 م
كوريا الجنوبية والصين
كوريا الجنوبية والصين واليابان
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اتفق وزراء الاقتصاد في كل من كوريا الجنوبية والصين واليابان، اليوم الجمعة، على تكثيف التعاون فيما بينها للتعافي بسرعة من تبعات جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وذكرت وزارة المالية الكورية الجنوبية- وفقا لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- أن وزير المالية الكوري هونج نام-كي، ونظيره الصيني ليو كون، ونائب وزير المالية للشئون الدولية الياباني كينجي أوكامورا، أجروا اجتماعًا افتراضيًا اليوم واتفقوا خلاله على تعزيز التعاون مع دول جنوب شرق آسيا أيضًا من أجل تحقيق الانتعاش الاقتصادي، مشيرة إلى أنهم أكدوا مجددًا أهمية وجود نظام تجاري منفتح متعدد الأطراف يقوم على القواعد.

كانت كوريا الجنوبية والصين واليابان و10 من دول جنوب شرق آسيا قد عززت برنامج السيولة الطارئة لديها للتعامل بشكل أفضل مع الأزمات المالية المحتملة.

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