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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

استئناف الأنشطة بإيبارشية طما بنسبة 50%

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 06:47 م
إيبارشية طما
إيبارشية طما
مونيكا جرجس- ماريان رسمي
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أعلن الأنبا إسحق أسقف طما، عن عودة استئناف الأنشطة وخدمات مدارس الأحد بإيبارشية طما.

وقال الأنبا إسحق في بيانًا له: بناء على ما ورد بالبيان الرسمي الصادر من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بخصوص استئناف الخدمات والأنشطة الكنسية في ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، وتوجه الدولة لعودة العديد من الأنشطة، تقرر السماح باستئناف الأنشطة والخدمات الكنسية وخدمة مدارس الأحد وذلك بنسبة 50% بجميع كنائس الإيبارشية، مع ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها من قبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

جدير بالذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أعلنت في بيان لها، استئناف الأنشطة وخدمات مدارس الأحد بنسبة 50%.

وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيانها: في ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة وتوجه الدولة لعودة العديد من الأنشطة، يمكن السماح باستئناف الأنشطة والخدمات الكنيسة وخدمة مدارس الأحد في القاهرة والإسكندرية.

وأضاف البيان: على أن يتولى الآباء المطارنة والأساقفة كل من في إيبارشيته؛ تدبير الأمور وفقا لظروف كل إيبارشية مع ضرورة التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها، في بيان الكنيسة الصادر يوم 27 يونيو الماضي بكل دقة حفاظًا على سلامة أبنائنا؛ مصلين أن يبقي الله أبواب الكنائس مفتوحة على الدوام.

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