بومبيو يدين المناورات العسكرية الصينية «العدائية» في مضيق تايوان

أدان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، المناورات العسكرية الصينية العدائية في مضيق تايوان، وفقا لقناة العربية الإخبارية.وأعلنت الصين، الجمعة، أنها باشرت مناورات عسكرية قرب تايوان ردا على زيارة وزير أمريكي للجزيرة، التي تعتبرها بكين إقليما صينيا.وبلغ التوتر الصيني- الأمريكي أوجه في الأشهر الأخيرة بسبب جملة من المسائل من هونج كونج إلى التجارة مرورا بكوفيد-19 ومسألة أقلية الإيجور وتطبيق "تيك توك".ويحكم الصين وجزيرة تايوان نظامان مختلفان منذ أكثر من 70 عاما، إلا أن بكين لا تزال تعتبر الجزيرة جزءا من الصين، فيما تعارض بالتالي زيارات مسؤولين أجانب لتايبيه، حيث ترى أنها تضفي شرعية على السلطات التايوانية.