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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الكنز».. خريطة أهم الحقول النفطية فى ليبيا

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 04:26 م
النفط في ليبيا
النفط في ليبيا
إسراء شوقي
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أعلن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، اليوم الجمعة، استئناف تصدير النفط.

وأكد أن استئناف إنتاجه مرهون بكامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة، والتي تضمن توزيعًا عادلًا لعائداتها المالية، وعدم توظيفها لدعم الإرهاب.

الجيش الوطني الليبي، يحمي أهم حقول النفط في البلاد، وأبرزها حقل الشرارة النفطي، والذي ينتج 300 ألف برميل يوميًا، إلى جانب الموانئ النفطية الأربعة، السدرة، رأس لانوف، البريقة، الزويتينة، ميناء الحريقة بمدينة طبرق، أقصى الشرق.

حقل الشرارة المكتشف عام 1980، يقع في جنوب طرابلس، وليس ببعيد عنه، يقع حقل الفيل، ويغطي مساحة واسعة في الجنوب الغربي.

ثروة ليبيا النفطية كذلك تكمن في "الهلال النفطي"، في الشمال الشرقي، ويضم نحو 80% من احتياطي النفط في البلاد.

"الدستور" ترصد أبرز الحقول النفطية في ليبيا
حقل الشرارة أهم الحقول في ليبيا ويبلغ إنتاجه 300 ألف برميل يوميًا بما يعادل ربع الناتج المحلي لليبيا من النفط.

حقل الواحة الذي ينتج أكثر من 100 ألف برميل يوميًا.

حقل مسلة والنافورة ويتجاوز نتاجهما 200 ألف برميل يوميًا.

حقل الفيل، ويقع جنوب غرب ليبيا ويحتوي أكثر من 1.2 مليار برميل من الاحتياطات.

حقل آمال النفطي، في شمال شرق ليبيا، ويضخ 400 ألف برميل يوميًا.

حقل زلطن، أحد أكبر الحقول النفطية في ليبيا، ويبعد 170 كيلو مترًا جنوب ميناء البريقة، ويضم 229 بئرًا، وينتج 30.000 برميل يوميًا.

حقل البوري البحري، أكبر حقل منتج للنفط في البحر المتوسط.

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