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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تايلاند تسجل أول حالة وفاة بكورونا منذ 100 يوم

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 04:23 م
كورونا في تايلاند
كورونا في تايلاند
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أعلنت السلطات الصحية في تايلاند، اليوم الجمعة، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد منذ أكثر من 100 يوم، لمواطن تايلندي عائد من السعودية.

وقال رئيس قسم الخدمات الطبية بوزارة الصحة سومساك أكسيلب - في تصريح أوردته صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية - إن الرجل، الذي كان يعمل بالسعودية وعاد إلى تايلاند في 2 سبتمبر الجاري، توفي ظهر اليوم في مستشفى "راجافيتي"، والذي يتلقى به العلاج منذ عودته.

وتعد هذه أول حالة وفاة مرتبطة بـ "كوفيد-19" تُسجل في تايلاند منذ 108 أيام، حيث أُعلن عن آخر حالة وفاة يوم 2 يونيو الماضي؛ ليبلغ بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس المسجلة في البلاد 59 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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