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الجمعة 18 سبتمبر 2020 الموافق 01 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«شريان الأمل».. حكاية تطوير محور المحمودية

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 04:39 م
محور المحمودية
محور المحمودية
نور أيمن
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غرقت ترعة المحمودية بمحافظة الإسكندرية خلال الأعوام الماضية في تلال من القمامة والحيوانات النافقة، الأمر الذي دمر الصورة الجمالية، وظلت وعود التطوير تنهال على المنطقة، حتى نفض عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي غبار الإهمال وأدخلها ضمن مشروع تطوير المحور.

مكن الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية من تطوير محور المحمودية، الأمر الذي قضى على مشكلة تراكم القمامة، وأصبحت المياه صالحة للاستخدام الآدمي.

سمي مشروع تطوير المحور بشريان الأمل ويبلغ طوله 22.1 كيلو متر، يقوم على ردم وتغطية المجرى المائي لترعة المحمودية واستبدالها بـ 3 خطوط مواسير مدفونة تتراوح أقطارها بين 500 إلى 2000 مم، لاستخدامات الشرب والصرف والمياه الجوفية.
«شريان الأمل».. حكاية تطوير محور المحمودية
«شريان الأمل».. حكاية تطوير محور المحمودية

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