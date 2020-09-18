«شريان الأمل».. حكاية تطوير محور المحمودية

غرقت ترعة المحمودية بمحافظة الإسكندرية خلال الأعوام الماضية في تلال من القمامة والحيوانات النافقة، الأمر الذي دمر الصورة الجمالية، وظلت وعود التطوير تنهال على المنطقة، حتى نفض عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي غبار الإهمال وأدخلها ضمن مشروع تطوير المحور.مكن الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية من تطوير محور المحمودية، الأمر الذي قضى على مشكلة تراكم القمامة، وأصبحت المياه صالحة للاستخدام الآدمي.سمي مشروع تطوير المحور بشريان الأمل ويبلغ طوله 22.1 كيلو متر، يقوم على ردم وتغطية المجرى المائي لترعة المحمودية واستبدالها بـ 3 خطوط مواسير مدفونة تتراوح أقطارها بين 500 إلى 2000 مم، لاستخدامات الشرب والصرف والمياه الجوفية.