مجلس حقوق الإنسان الأممي يناقش سبب الأزمة في بيلاروسيا

قالت المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعنية بالوضع في بيلاروسيا، أنيس ماران، إن السبب الرئيسي للأزمة في بيلاروسيا هو تمسك الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بالسلطة.وقالت ماران متحدثة اليوم الجمعة في اجتماع لمجلس حقوق الإنسان في جنيف: "في الواقع، رغبة ألكسندر لوكاشينكو في البقاء في السلطة بعد نهاية فترته الحالية هي السبب الرئيسي للمأزق السياسي الحالي في بيلاروسيا".وأضافت ماران أن الرئيس البيلاروسي وأنصاره "يرفضون بعناد" الدخول في حوار مع المعارضة والمجتمع المدني، مؤكدة أن "الحوار هو السبيل الوحيد للتوفيق بين المجتمع البيلاروسي وحكومته، بعد أن أدرك الناس مدى جدية الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها السلطة ضد حرية التظاهر السلمي والاجتماعات".وتشهد بيلاروسيا احتجاجات مناهضة للسلطة في عدد من مدن البلاد منذ 9 أغسطس الماضي، بعد الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو بفترة رئاسية جديدة.