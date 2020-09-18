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الجمعة 18 سبتمبر 2020 الموافق 01 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

خلال أسبوع.. غرق 4 فى مصيف بلطيم بكفر الشيخ

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 03:36 م
غرق
غرق
عمرو الشامي
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شهد مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، حالتي غرق في البحر الأبيض المتوسط، وتم نقل جثمانيهما لمشرحة مستشفى برج البرلس تحت تصرف النيابة العامة، ليرتفع بذلك إجمالي الغرقى في أقل من أسبوع في المصيف إلى 4 حالات غرق.

وأكد مصدر بمدينة مصيف بلطيم، خلال حديثه لـ"الدستور"، أن أحدهما من محافظة المنوفية ويدعى "محمد عبدالقادر" 22 عاما، وقد لقي مصرعه صباح اليوم غرقا، أما الثاني فقد غرق عصر اليوم ويدعى "سعد عنتر أبوطالب" 18 عاما، مقيم بمحافظة الغربية، وذلك أثناء السباحة في البحر فجرفهما التيار، وتم انتشال جثمانيهما وإيداعهما مشرحة مستشفى برج البرلس.

جدير بالذكر أن حالات الغرق بمصيف بلطيم قد ارتفعت مؤخرا، مما أدى إلى حالة غضب وسط الأهالي وأطلقوا عليه مصيف "الموت" لازدياد حالات الغرق، فضلا عن أنه من المفترض أن يكون المصيف مغلقا بقرار من رئاسة الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا وهو ما لم يتم تنفيذه.

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