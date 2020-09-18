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الجمعة 18 سبتمبر 2020 الموافق 01 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب أقراص مخدرة

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 03:40 م
أقراص مخدرة
أقراص مخدرة
راندا التوني
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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد عبدالهادي مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط العربية القادمة من إيطاليا اشتبه حسن أبوزهرة مأمور اللجنة في راكب مصري الجنسية، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معها أشياء تستحق عليها سداد رسوم جمركية أجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكسراي بمعرفة محمد الديب، فأفاد بوجود أجسام معتمة ومتماثلة.

وبالعرض على أحمد عبدالهادي مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه من أحمد رفاعي مأمور الضبط وخالد عبدالعظيم مدير الحركة، فتبين وجود 34 شريط كونترمال المخدر تركيز 100 بإجمالي 340 قرصا و4 زجاجات كونترمال المخدر مخبأة بين طيات ملابسه داخل الحقائب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 26 لسنة 2020 بالواقعة بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

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