الصحة العراقية تسجل 4305 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الجمعة تسجيل 4305 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.وذكرت الصحة العراقية في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا، أنه تم تسجيل 4205 حالات شفاء جديدة، فيما تم تسجيل 76 حالة وفاة جديدة في المحافظات العراقية كافة.