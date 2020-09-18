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محمد العسيري

محافظات

بعد التخفيض والتسهيل.. إقبال كبير على تقديم طلبات التصالح بكفر الشيخ

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 03:16 م
تقديم طلبات التصالح
تقديم طلبات التصالح
عمرو الشامي
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شهدت المواقع الخدمية والجهات الـ 3 بمحافظة كفرالشيخ "المراكز التكنولوجية بالمدن والمراكز، و88 مدرسة، والخدمة الإلكترونية عبر موقع "محليات" إقبالا كبيرًا من المواطنين، اليوم الجمعة، لتقديم طلبات التصالح، وتسديد الـ 25% كجدية تصالح، في ظل التيسيرات التي قدمتها المحافظة للراغبين في التصالح، تنفيذًا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتخفيضات مابين 25% لـ 40%.

وتفقد رؤساء مجالس المدن والمراكز التكنولوجية، لمتابعة الخدمات المقدمة لراغبي التصالح مع الدولة، وتقنين أوضاعهم، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وخصص محافظ كفرالشيخ موظفين للرد على تساؤلات المواطنين.

حيث أشْرفت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، على متابعة العمل بالمركز التكنولوجي والتيسير على المواطنين في إنهاء الإجراءات ودفع رسوم جدية التصالح، وذلك بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، لتسهيل كافة الصعوبات أمام المواطنين، وذلك وفقًا للقانون 17 لسنة 2018م.

وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، عمل المركز التكنولوجى، وبديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، وذلك لتلقي طلبات المواطنين للتصالح في بعض مخالفات البناء ودفع رسوم جدية التصالح.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، هناك إقبالا كبيرا على المراكز التكنولوجية، بعد تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء، مشيدًا بوعي أهالي كفر الشيخ وإقبالهم للتصالح، لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقًا للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتا إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.

وأكد اللواء جمال نور الدين، على انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع، والعمل حتى الساعة السادسة مساءً، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، للعمل على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

وناشد محافظ كفر الشيخ، المواطنين راغبي التصالح في مخالفات البناء، بالتوجه إلى المراكز التكنولوجية بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

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