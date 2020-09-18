«القراءة والكتابة وشهادة مخدرات».. 6 شروط لمزاولة مهنة الـ«السايس»

وضع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، عددا من الاشتراطات للراغبين في العمل بمهنة الـ«سايس»، لمنع البلطجة وأعمال العنف التي يتم ممارستها مع أصحاب السيارات.واشترط القانون فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:1- ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.2- إجادة القراءة والكتابة.3- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.4- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.5- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس.6- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.