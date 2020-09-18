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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير الأوقاف يشهد بدء مبادرة علاج الأمراض المزمنة بالبحر الأحمر

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 03:08 م
اللواء عمرو حنفي
اللواء عمرو حنفي
كتب- علي عواد
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دشن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر هم الاعتلال الكلوي، عقب أداء صلاة الجمعة وبحضور الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

وأوضح "مرعي" - في بيان اليوم الجمعة - أن بدء فعاليات المبادرة يتم بمنافذ تقديم الخدمة الطبية والعيادات المتنقلة ابتداء من اليوم حتى 31122020، موضحا أن المبادرة تهدف إلى جميع المواطنين فوق 40 عاما، والفئة العمرية من ١٨ إلى ٤٠ سنة والمسجلين بقاعدة بيانات ١٠٠ مليون صحة بارتفاع في نسبة السكر بالدم أو ارتفاع في قياس ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية.

وأضاف أن الخدمات المقدمة في المبادرة هي الكشف المبكر عن مرضى السكر وارتفاع ضغط الدم وتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي لدى مرضى الأمراض المزمنة وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وصرف العلاج بشكل دوري، وتقدم الخدمات من خلال فرق عمل مدربة بجميع وحدات ومراكز طب الأسرة ويتم العمل على فترتين من 9 صباحا وحتى 3 عصرا ومن 3 عصرا وحتى 9 مساء.

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