سامح عيد: قيادات الإخوان الحالية ضعيفة وترتبط بانحرافات مالية وأخلاقية

قال سامح عيد، القيادي الإخواني المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، إن الجماعة أصبحت في داخلها رافضة لأي تغيير، وأصبحت مهمتها إلقاء اللوم والعتاب على القيادات وتحميلهم مسؤولية ما حدث للجماعة منذ 2013، فضلا عن أن القبض على محمود عزت كانت ضربة قاصمة وغير متوقعة لهم، مشيرا إلى أن القيادات الموجودة حاليا في التنظيم ضعيفة الشخصية وغير قادرة على القيادة، وموجه إليها عدد من الاتهامات الخاصة بالشبهات المالية والتدليس والانحرافات.ولفت عيد، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن الانحرافات المالية داخل التنظيم كانت كبيرة للغاية، فكانت أموال التبرعات تؤخذ بدون رقيب، فلا توجد سجلات لكتابة ما يتم إدخاله للجماعة وما يتم إنفاقه، وخاصة أموال التبرعات، فكانت جماعة الإخوان تتحصل على مبالغ ضخمة تتخطى ملايين الجنيهات من بند التبرعات التي كانت تجمعها سواء من الخارج، أو من الداخل، أو من النسبة الملزمة على القيادات الكبيرة داخل التنظيم.