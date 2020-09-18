مصرع طفل سورى فى انفجار لغم من مخلفات قسد بدير الزور

لقى طفل سوري مصرعه جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات قسد في محيط بلدة السوسة بريف دير الزور الشرقي.وأفادت مصادر أهلية بأن لغمًا من مخلفات قسد التي زرعت ألغامًا في محيط مقراتها ومناطق انتشارها في أرياف الرقة والحسكة ودير الزور انفجر أثناء مرور طفل في محيط بلدة السوسة بريف دير الزور الشرقي ما تسبب بمقتله على الفور، وفقًا لوكالة سانا السورية.ولقى طفل مصرعه وأصيب والده بجروح بليغة، الثلاثاء الماضى، جراء انفجار لغم من مخلفات قسد أثناء عمل الرجل وابنه في أرضهم الزراعية في محيط بلدة عين عيسى شمال الرقة.