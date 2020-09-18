محافظ بنى سويف يتابع الاستعدادات لامتحانات الدبلومات الفنية

اطمأن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، على استعدادات مديرية التربية والتعليم امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2019-2020 والتي سوف تنطلق غدًا السبت، وذلك بـ 23 لجنة امتحانات، مؤكدًا على المتابعة الميدانية المستمرة لضمان سير العملية بانتظام، وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية ضمن خطة الدولة لمجابهة تداعيات كورونا.جاء ذلك خلال تواصله مع وكيل وزارة التربية والتعليم سهام يوسف، والتي أكدت أنها ستقوم صباح غدا بتفقد عدد من اللجان لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بتنظيم عملية الدخول، وتسليم المستلزمات الوقائية للطلاب، والتأكد من ارتدائها بالشكل السليم، والكشف عن درجة حرارة الطلاب قبل دخولهم اللجان وتسليمه ورق الأسئلة وكراسات الإجابة، مع الالتزام بالمسافات البينية والتباعد الاجتماعي داخل اللجنة الواحدة، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة.وأكدت وكيلة الوزارة على تنفيذ توجيهات المحافظ بالمتابعة الميدانية للجان على مستوى إدارات التعليم، والتأكيد على تطبيق جميع الإجراءات القانونية ضد أى حالات غش يتم ضبطها، مع الاهتمام النظافة العامة داخل اللجان وخارجها بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورصد أى مخالفات أولًا بأول لسرعة تلافيها.مؤكدة أنه تم الاستعداد لإجراء الامتحانات امتدادًا للاستعدادات السابقة لامتحانات الدور الأول، مشيرة إلى تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، موضحة أنه فى حالة ظهور أى أعراض مرضية على الطالب أثناء دخول اللجنة أو أثناء عقد الامتحان تطبق القواعد المتبعة والمعمول طبقًا لقرارات الوزارة.