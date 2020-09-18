«تموين الإسكندرية» تشن حملات فى 7 إدارات وتضبط 80 مخالفة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعد الله أحمد، حملات لتشديد الرقابة على المخابز للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصًا على المال العام وضبط الأسواق.وأشار بيان صادر عن المديرية، اليوم الجمعة، إلى أن الإدارات التموينية شاركت في الحملة فحررت إدارة تموين العامرية برئاسة جابر السيد وإشراف عادل عبدالعال رئيس الرقابة 16 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، 9 محاضر عدم حمل شهادات صحية، 13 محضر عدم إعلان الاسعار على السلع الغذائية، ومحضر إدارة مخبز شامى بدون ترخيص.وحررت إدارة المنتزة برئاسة مرتضى أحمد، وإشراف عصام اللبيدي رئيس الرقابة 12 محضر لمخابز بلدية مخالفة، منها 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، محضرين بيع سجائر بسعر أزيد، 7 محاضر عدم حمل شهادات صحية، 5 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار على السلع الغذائية، محضر إدارة نشاط بدون ترخيص.وحررت إدارة تموين وسط برئاسة طه زيتون وإشراف عبد الله عثمان رئيس الرقابة 17 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها 11 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين لبقالين تموين مخالفين، و6 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و6 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر لمحطة تموين سيارات لعدم الجدية في التطوير.وأسفرت الحملة بإدارة تموين شرق برئاسة نبيل محفوظ وإشراف عبدالقوى عبدالحميد رئيس الرقابة، عن تحرير 12 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 10 محاضر إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، ومحضرين استيلاء على المال العام، 16 محضر عدم حمل شهادات صحية، و17 محضر عدم الإعلان عن الأسعار وللسلع الغذائية والمنطفات بالأسواق، ومحضر إنشاء وإدارة مخبز أفرنجي وحلواني بدون ترخيص، ومحضرين عدم إعلان عن أسعار السلع التموينية لبقال تمويني.وشنت إدارة تموين برج العرب برئاسة حمادة جودة وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة حملة، أسفرت عن تحرير 7 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها 3 مخاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر لأحد منافذ مشىروع جمعيتى مخالف، ومحضر لأحد محطات تموين السيارات المخالفة، ومحضر بيع سجائر بسعر أزيد، و3 محاضر لمخابز شامية بدون ترخيص، و4 محاضر عدم الإعلان عن أسعار المواد الغذائية بالأسواق، 6 محاضر عدم حمل شهادات صحية، كما تم سحب عينات دقيق من المطاحن للتحليل.وأسفرت حملة إدارة غرب والجمرك برئاسة نبيل مفيد، وإشراف محمود عقل رئيس الرقابة، عن تحرير 9 محاضر لمخابز بلدية مخالفة، منها 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، محضرين استيلاء على المال العام، و5 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، محضرين عدم حمل شهادات صحية، و4 محاضر لمخابز شامية بدون ترخيص، ومحضرين لمحطتي تموين سيارات مخالفة، ومحضر لثلاجة مواد غذائية مخالفة.وعلى صعيد إدارة تموين العجمي برئاسة أحمد سويدان وإشراف محمد العدوي رئيس الرقابة، أسفرتالحملة عن تحرير 7 محاضر لمخابز بلدية مخالفة، منها 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين عدم حمل شهادات صحية، و3 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، محضر لبقال تمويني لحيازته أرز تمويني معبأ به حشرات وتم تحريز عدد 400 كجم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.