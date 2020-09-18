جامعة بورسعيد: مشروع بحثى مصرى بريطانى يتأهل للمنافسة على جائزة نيوتن

أعلنت جامعة بورسعيد، اليوم الجمعة، اختيار مشروع بحثي بالجامعة ضمن 5 مشروعات بريطانية مصرية مشتركة مؤهلة لجائزة نيوتن 2020.وأشار دكتور أيمن محمد إبراهيم، رئيس الجامعة، إلى أن باحثي جامعة بورسعيد المصريين شاركوا لأول مرة في جائزة نيوتن السنوية، والتي تحتفي بأفضل العلماء في البحث العلمي والابتكار، وتقدموا بمشروع بحثي مهم وسط 5 مشروعات بريطانية مصرية مشتركة مؤهلة لجائزة نيوتن 2020، تقديرا لعملهم الجاد لخدمة البشرية وإنقاذ الأرواح، وتوفير المياه النظيفة، والحفاظ على التراث.وأوضح رئيس الجامعة أنه قد شاركت جامعة بورسعيد ببحثها حول تحلية المياه بعنوان "محطة جديدة لتحلية المياه تعمل بالطاقة النظيفة"، لافتًا إلى أنه يعمل المشروع المشترك بين جامعة شيفيلد وجامعة بورسعيد في مصر على تطوير نظام لإنتاج مياه الشرب العذبة والآمنة للمجتمعات الريفية، معربًا عن سعادته لمشاركة جامعة بورسعيد من خلال فريق البحث العلمي المتميز من علماء وباحثين بهذا البحث المهم الذي يخدم الإنسانية والمجتمعات الريفية.شارك بالبحث كل من: دكتور أيمن إبراهيم عبدالرحمن الأستاذ المساعد بكلية الهندسة، والدكتور ياسر عبدالرحمن المدرس بكلية الهندسة، والدكتور محمد همام المدرس بكلية الهندسة، تحت قيادة الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد ورئيس الفريق البحثي.