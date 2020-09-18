المحاكم الابتدائية تستقبل أوراق راغبى الترشح لانتخابات النواب

واصلت اليوم الجمعة المحاكم الابتدائية بجميع المحافظات استقبال طلبات راغبي الترشح للانتخابات مجلس النواب 2020 وذلك اليوم الثاني على التوالي.فتحت المحاكم الابتدائية أبوابها لاستقبال راغبي الترشح لانتخابات مجلس النواب منذ التاسعة صباحًا، على أن يستمر تلقي طلبات المرشحين المحتملين لانتخابات حتى الساعة الخامسة مساءً.وشهدت المحاكم إقبالًا ضعيفًا من قبل المتقدمين بأوراق ترشحهم للانتخابات، وسط تواجد أمني مكثف، ووسط إجراءات احترازية مشددة، اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات للوقاية من انتشار فيروس كورونا وللحفاظ على صحة المواطنين خشية الإصابة بالفيروس.وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، ضوابط منح الرموز الانتخابية للمرشحين حيث أصدرت القرار رقم 58 لسنة 2020 بشأن قواعد تخصيص الرموز الانتخابية وتضمن القرار تحديد 137 رمزا انتخابيا لمترشحي نظام القوائم والأحزاب السياسية، و158 رمزًا لمترشحي النظام الفردي.ونص القرار بالنسبة للقوائم، أنه ينبغي لتخصيص الرموز الانتخابية للمرشحين بنظام القوائم أن تقوم لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح في كل محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية، وإرسال صورة من الطلب المقدم إليها من الممثل القانوني لكل قائمة والمحدد به الرمز الانتخابي المطلوب تخصيصه إلى الهيئة الوطنية.وتتولى الهيئة دورها بتخصيص الرمز الانتخابي لتلك القائمة في 24 ساعة، على أن يراعى تخصيص رمز انتخابي موحد لكل قائمة في حالة ترشحها في أكثر من دائرة وفي حالة التزاحم بين القوائم على رمز انتخابي تكون أولوية في الاختيار للقائمة أو الحزب الذي سبق تخصيص الرمز له في أي انتخابات سابقة، فإذا تعذر تكون الأولوية للأسبق في تقديم طلب الترشح.فيما نص القرار بالنسبة للنظام الفردي، على أن يدون المرشح الفردي في طلب ترشحه رغبته في اختيار رمز من الرموز المتاحة بالجدول، وتخصص الرموز بمعرفة لجنة المتابعة ويحجب الرمز فور تخصيصه لمرشح وإذا خلى طلب تخصيص الرمز تقوم اللجنة باختيار له رمز، وللمترشح المنتمي لحزب طلب تخصيص الرمز الانتخابي السابق تخصيصه لحزبه من الجدول الخاص بالفردي بناء على خطاب من رئيس الحزب يقدم مع طلب الترشح.وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد قررت فتح باب الترشح لخوض انتخابات البرلمان بنظامي الفردي والقائمة، خلال الفترة من 17 وحتى 26 سبتمبر الجاري.