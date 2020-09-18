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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تعقيم محكمة جنوب القاهرة تمهيدًا لاستقبال مرشحى البرلمان

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 03:23 م
محكمة جنوب القاهرة
محكمة جنوب القاهرة
نجلاء رفاعي
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كلف المستشار محمد غراب، رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، فريقا من المعمل الكيماوي والوقاية؛ لتطهير المحكمة ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وتزامنًا مع استقبال مرشحي مجلس النواب والمتقدمين بالأوراق اللازمة في اليوم الثاني.

كانت انتهت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، أمس الخميس، من تسلم أوراق مرشحي مجلس النواب في اليوم الأول، وسط تدابير احترازية للتصدي لفيروس كورونا مع حراسة أمنية شديدة.

وتسلمت المحكمة برئاسة المستشار محمد غراب، رئيس المحكمة، في اليوم الأول أوراق 95 مرشحًا عن 8 دوائر انتخابية عقب إنهاء الأوراق المطلوبة واللازمة للترشح، ومن بينهم أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق عن دائرة عابدين.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب يوم 17 سبتمبر حتى 26 سبتمبر الجاري.

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