«دار الآداب» تطرح رواية من «التراب إلى الماء»

عن دار الآداب اللبنانبة للنشر والتوزيع٬ صدرت حديثا رواية "من التراب إلى الماء" للكاتبة السورية اللبنانية زهراء عبدالله التي سبق وصدر لها عن نفس الدار رواية بعنوان "على مائدة داعش".في هذه الرواية تخوض "سماء" الفتاة السورية تجربة الانتقال القاسي بين عدة أنواع من التراب، بدءًا من تراب الحرب المشتعلة في قريتها٬ مرورًا بتراب اللجوء في مخيم للنازحين السوريين في لبنان٬ وصولًا إلى تراب زواجين متتاليين وهي في عمر المراهقة.في خضم هذه التقلبات وعلى الرغم من كل القيود٬ تنسج سما حلمها في أرض جديدة، عبر خطوة واحدة٬ من التراب إلى الماء٬ تأمل "سماء" مع حبيبها "باسل" أن تتغير أقدارهما، فهل سيكون الماء خلاصًا من التراب؟ هذا ما تكشف عنه أحداث الرواية.