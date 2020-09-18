«الزراعة»: تصدير 725 طن أعلاف دواجن وأسماك خلال أسبوع

أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أنه رغم ظروف تفشي فيروس كورونا إلا أن القطاع أصدر حوالي 11750 ترخيص تشغيل خلال 9 أشهر، منها 335 رخصة خلال الفترة من 10 حتى 16 سبتمبر، لكل أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة.وأشار إلى الموافقة على تصدير 725 طن أعلاف دواجن وأسماك إلى الخارج خلال الأسبوع الماضي، ما يدل على ريادتنا فى صناعة الأعلاف وعلى تحقيق أفضل معدلات تصنيع لمخاليط الأعلاف طبقًا للمواصفات القياسية وخاصة بوجود مركز إقليمي للأغذية والأعلاف مرجعى معتمد دوليًا يتم من خلاله فحص الأعلاف المصدرة للخارج.وأضاف سليمان أنه طبقا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تم تطبيق كل ضوابط ومعايير الأمن والأمان الحيوى داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات مما يعمل على رفع كفاءة العنابر والحظائر وتحسين معدلات أداء الدواجن أو الحيوانات بداخلها.وقال رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة إن القطاع يتوسع في استخدام الخدمات الإلكترونية من أجل تسهيل إجراءات التراخيص على المواطنين، ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات الزراعية.