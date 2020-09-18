أشرف عطية يصلي الجمعة بقرية غرب أسوان ويستمع لمطالب المواطنين

وسط جموع المصلين من أهالى القرية زار اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قرية غرب أسوان، وأدى صلاة الجمعة بمسجد الشديد، وذلك بحضور العميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد عزت مدير عام مديرية الأوقاف، والذي ألقى خطبة الجمعة تحت عنوان "كيف نستعيد قيمنا وأخلاقنا".وعقب أدائه لصلاة الجمعة، حرص اللواء أشرف عطية على الاستماع لكافة المشاكل والمطالب بمختلف القطاعات، حيث كلف المحافظ مدير عام الصحة بدراسة التوسع في قسم الغسيل الكلوى بمستشفى غرب أسوان، والذي يضم حاليًا 8 ماكينات، بجانب متابعة انتظام الأطباء وأطقم التمريض بها من أجل رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة لأهالي القرية وقرى غرب النيل المجاورة لها.وأكد اللواء أشرف عطية، على مواصلة اقتحام كافة المشاكل والاحتياجات الجماهيرية المتراكمة منذ سنوات، موضحًا أن عمليات التطوير والتجميل والخدمات والبنية الأساسية لن تتوقف على المشروعات الجارية بمدينة أسوان ولكن ستمتد إلى القرى لتحسين مستوى معيشة المواطن الأسواني في كل أنحاء المحافظة.