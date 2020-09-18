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الجمعة 18 سبتمبر 2020 الموافق 01 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بالأسماء.. مصرع وإصابة 7 في حادث مروري بالبحيرة

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 01:47 م
حادث مروري
حادث مروري
البحيرة معوض هويدى
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لقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون أثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى ونقل بالطريق الصحراوى (القاهرة الإسكندرية) بدائرة مركز وادى النطرون، بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بالكيلو ١٧٠، وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة كلٍ من:

نوال السيد محمد، ٣٧ سنة، وأمينة السيد محمد، ٨٧ سنة وأحمد ٤٧ سنة، وميار عماد فتحي أحمد، ٧ سنوات، وحنين عماد فتحي أحمد ١٢ سنة، وعماد فتحي أحمد 11 سنة، ووفاة حسين السيد محمد، ٣٣ سنة الجميع مقيمين بمحافظة القليوبية.

وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى وادى النطرون المركزى، وجارٍ تقديم الإسعافات الطبية للمصابين وتحرير محضر بالواقعة.

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